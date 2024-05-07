Автоэксперт Кадаков рассказал об обновлённом Aurus Senat

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал об особенностях обновлённого Aurus Senat, на котором Владимир Путин прибыл на инаугурацию президента России.

По словам специалиста, визуальных изменений для неспециалиста немного, но они всё-таки есть.

«Переделаны передняя и задняя части автомобиля. Появились новые матричные фары светодиодные. Заметно переделан интерьер. И появились новые электронные системы, что, на мой взгляд, очень важно. Например, системы слежения за усталостью водителя, камеры кругового обзора 360, система ночного видения, которая позволяет определить в темноте фигуры, например, человека или животных», — рассказал Кадаков.

Самым главным нововведением, по мнению собеседника RT, является новый софт управления, в том числе блоками кузовной электроники.

«Это очень важно, потому что, когда у вас есть свой софт, у вас появляются, естественно, независимость и большая свобода в действиях», — заключил автоэксперт.

Ранее в Кремле показали обновлённый к инаугурации Aurus Senat.