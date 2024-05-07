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В МЧС заявили о ликвидации пожара в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области

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В МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали крупное возгорание в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области.
В МЧС заявили о ликвидации пожара в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области
  • РИА Новости

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидировали последствия пожара в садовом товариществе «Алюминщик», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Предварительная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнём.

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дознаватели СК работают с мужчиной, который незадолго до пожаров в регионе сжигал траву на своём участке в СНТ в Братском районе.

Ночью 7 мая сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Братском районе Иркутской области увеличилось до двух.

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