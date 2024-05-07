В МЧС заявили о ликвидации пожара в СНТ «Алюминщик» в Иркутской области
- РИА Новости
«В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидировали последствия пожара в садовом товариществе «Алюминщик», — говорится в Telegram ведомства.
Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Предварительная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнём.
Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что дознаватели СК работают с мужчиной, который незадолго до пожаров в регионе сжигал траву на своём участке в СНТ в Братском районе.
Ночью 7 мая сообщалось, что число погибших в результате пожаров в Братском районе Иркутской области увеличилось до двух.