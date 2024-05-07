Специалист Святицкая назвала знание китайского языка конкурентным преимуществом
«Много лет мы видим тенденцию на изучение китайского языка. Но мы должны понимать, что и английский язык не все знают на хорошем уровне, а китайский сложнее в несколько раз. Там огромное количество диалектов, много видов. Люди, которые овладели китайским, конечно, обладают достаточно сильным конкурентным преимуществом, в резюме это надо активно подсвечивать», — сказала она в беседе с НСН.
По её словам, также стоит обратить внимание на испанский язык, поскольку на нём говорит «половина мира».
Как отметила эксперт, в целом изучение языков, несмотря на новые технологии, остаётся важным для карьеры.
Ранее карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева рассказала о роли женщин на рынке труда.