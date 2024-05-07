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Специалист Святицкая назвала знание китайского языка конкурентным преимуществом

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Руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая заявила, что знание китайского и испанского языков являются конкурентным преимуществом на рынке труда.

«Много лет мы видим тенденцию на изучение китайского языка. Но мы должны понимать, что и английский язык не все знают на хорошем уровне, а китайский сложнее в несколько раз. Там огромное количество диалектов, много видов. Люди, которые овладели китайским, конечно, обладают достаточно сильным конкурентным преимуществом, в резюме это надо активно подсвечивать», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, также стоит обратить внимание на испанский язык, поскольку на нём говорит «половина мира».

Как отметила эксперт, в целом изучение языков, несмотря на новые технологии, остаётся важным для карьеры.

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