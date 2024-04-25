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Консультант Минаева высказалась о роли женщин на рынке труда

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Карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева рассказала о роли женщин на рынке труда.
Консультант Минаева высказалась о роли женщин на рынке труда
  • Gettyimages.ru

«Наблюдаю, что женщины при проведении переговоров о зарплате могут быть очень аккуратны и более стеснительны, консервативны. Поэтому они изначально запрашивают меньшие суммы, чем просят мужчины. Но последнее время знания о рынке труда меняются. Кандидаты больше узнают о том, как нужно проводить переговоры, как оценивать себя», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Минаева, работодатели стали больше обращать внимание на знания и компетенции соискателей, чем на пол или возраст.

«Работодатели равноценно рассматривают мужчин и женщин на руководящие и экспертные должности, на которых предполагаются более высокие зарплаты», — сказала она.

Ранее сообщалось об отчёте российского Министерства труда, согласно которому положение женщин в России показывает гендерное равенство в сфере труда.

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