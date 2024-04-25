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Минтруд: положение женщин в России показывает гендерное равенство в сфере труда

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Положение женщин в России указывает на гендерное равенство в сфере трудовых отношений, говорится в отчёте российского Министерства труда, который есть в распоряжении РБК.
Минтруд: положение женщин в России показывает гендерное равенство в сфере труда
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В докладе ведомства отмечается, что, согласно Конституции и Трудовому кодексу, зарплата каждого работника соответствует его квалификации, а также уровню сложности выполняемых задач. В Минтруда подчеркнули, что, если на одинаковых должностях мужчина и женщина получают неравную зарплату, это является несправедливостью. 

Как отметили в документе, случаи, когда женщины получают несправедливую зарплату, являются нарушением трудового законодательства.

«Положение российских женщин в сфере труда даёт основания говорить об обеспечении гендерного равенства», — говорится в докладе. 

Ранее психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова прокомментировала данные о том, что из общего числа обращающихся за психологической помощью по вопросам, связанным с работой, 80% составляют женщины.

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