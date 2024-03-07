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Психолог Константинова: женщины чаще мужчин сталкиваются с выгоранием на работе

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Психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова прокомментировала данные о том, что из общего числа обращающихся за психологической помощью по вопросам, связанным с работой, 80% составляют женщины .

«Женщины склонны брать на себя больше работы, чем от них требуется, не умеют говорить нет, хуже умеют отстаивать свои границы. В результате это может приводить к выгоранию и неудовлетворённости», — объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

Помимо выгорания, женщины чаще всего жалуются на отсутствие баланса между работой и семьёй и ощущение неравного отношения в коллективе по гендерному признаку.

Ранее в ходе исследования выяснилось, что за три года индекс эмоционального состояния среди женщин-водителей увеличился на 1,5 пункта и в 2024 году составил шесть баллов из десяти, то есть в целом уровень стресса среди респонденток за рулём снизился.

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