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Половина женщин-водителей пожаловались на стресс на дороге

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Аналитики провели исследование, опросив женщин-водителей, и выяснили, что за три года индекс эмоционального состояния среди них увеличился на 1,5 пункта и в 2024 году составил шесть баллов из десяти, то есть в целом уровень стресса среди респонденток за рулём снизился.
Половина женщин-водителей пожаловались на стресс на дороге
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование «Ситидрайв» и A2:Research.

Несмотря на это, более половины опрошенных пожаловались, что испытывают больше стресса за рулём по сравнению с мужчинами. Они считают, что хуже ориентируются в непредвиденных ситуациях (38%), более эмоциональны и тревожны (20%) и чаще ощущают пренебрежительное отношение на дороге (27%).

Порядка 85% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с оскорблениями или агрессией со стороны других водителей. Из этого числа каждая третья испытывает дискриминацию постоянно, а у половины такие ситуации случались один-два раза.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил основные ошибки водителей, которые они совершают с наступлением весны.

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