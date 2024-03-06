Половина женщин-водителей пожаловались на стресс на дороге

Аналитики провели исследование, опросив женщин-водителей, и выяснили, что за три года индекс эмоционального состояния среди них увеличился на 1,5 пункта и в 2024 году составил шесть баллов из десяти, то есть в целом уровень стресса среди респонденток за рулём снизился.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование «Ситидрайв» и A2:Research.

Несмотря на это, более половины опрошенных пожаловались, что испытывают больше стресса за рулём по сравнению с мужчинами. Они считают, что хуже ориентируются в непредвиденных ситуациях (38%), более эмоциональны и тревожны (20%) и чаще ощущают пренебрежительное отношение на дороге (27%).

Порядка 85% женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с оскорблениями или агрессией со стороны других водителей. Из этого числа каждая третья испытывает дискриминацию постоянно, а у половины такие ситуации случались один-два раза.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил основные ошибки водителей, которые они совершают с наступлением весны.