Автомеханик Стрельбицкий назвал «весенние» ошибки водителей

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий перечислил основные ошибки водителей, которые они совершают с наступлением весны.

«Первая и наиболее комплексная ошибка, которую может совершить автовладелец с приходом весны, — это пренебрежение техническим обслуживанием», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, автомобиль требует дополнительного внимания к своему техническому состоянию два раза в год — накануне и после зимы.

Среди ошибок автомеханик также назвал несвоевременный переход с зимней резины на летнюю, недостаточное внимание к дорожным условиям после схода снега, игнорирование ухода за кузовом и отсутствие проверки загрязнения сот радиатора.

«Будет ошибкой пренебречь хотя бы визуальной проверкой данной детали, на просвет, так как наличие большого количества загрязнений, зацементированных зимней грязью, способно привести к перегреву двигателя при плюсовых значениях температур», — заключил специалист.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал советы по уходу за машиной в начале марта.