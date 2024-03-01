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Автоэксперт Родионов посоветовал заменить в машине салонный фильтр с началом весны

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Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал советы по уходу за машиной в начале марта.
Автоэксперт Родионов посоветовал заменить в машине салонный фильтр с началом весны
  • Gettyimages.ru

«С началом марта лучше заменить в автомобиле салонный и воздушный фильтры, так как за сезон они сильно забиваются грязью. Также после низкотемпературной зимы нужно обязательно проверить, а лучше заменить основные технические жидкости: антифриз, тормозную, а также моторное масло», — заявил Родионов в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, к сезону стоит поменять и щётки стеклоочистителей.

К сезонным услугам также можно отнести проверку состояния лобового стекла, лакокрасочного покрытия автомобиля и работы по устранению мелких сколов и царапин.

Кроме того, рекомендуется проверить систему кондиционирования.

Ранее собственник и руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев дал советы по замене зимней резины на летнюю.

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