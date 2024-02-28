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Автоэксперт Погуляев призвал не спешить со сменой зимней резины

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Собственник и руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев дал советы по замене зимней резины на летнюю.
Автоэксперт Погуляев призвал не спешить со сменой зимней резины
  • Gettyimages.ru

«Я рекомендую не торопиться с заменой резины, нет ничего страшного, если вы слегка опоздаете со сменой шин. Как правило, пик сезона приходится на середину апреля и длится до конца мая», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, перед началом полноценной эксплуатации летних шин их важно «прикатать».

«На летних шинах есть заводская масляная плёнка, её необходимо «прикатать», чтобы сцепление с дорогой было оптимальным. То есть после установки новых летних шин первые 100 км пути необходимо двигаться без рывков, резких ускорений и торможений», — пояснил эксперт.

Ранее независимый автоэксперт Олег Осипов в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по смене зимней резины на машине.

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