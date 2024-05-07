Специалист Неверова посоветовала разработать чёткий график подготовки к ЕГЭ

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова рассказала, как избежать лишнего стресса перед ЕГЭ.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что важно разработать чёткий график подготовки к экзамену. Необходимо предусмотреть время для изучения теории, повторения, решения вариантов и отдыха.

«Между предметами, по которым предстоит сдавать экзамен, важно расставить приоритеты. Например, если школьнику лучше даётся литература, на неё можно тратить меньше времени и заниматься только решением вариантов. А если история получается хуже, то ей следует уделить больше времени, и не только повторять и решать варианты, но ещё дополнительно изучать теорию», — пояснила Неверова.

По её словам, в борьбе со стрессом поможет умеренная физическая активность.

Со своей стороны, психолог Василиса Аверьянова отметила, что секрет успешной сдачи экзаменов не только в том, чтобы усердно готовиться.

«Нужно научиться держать себя в руках, обрести психологическую устойчивость. Возможно, это умение даст выпускнику даже больше, чем высокие баллы ЕГЭ. Важно, чтобы школьник (и будущий студент) знал, как заставить свой организм продуктивно работать, и не терялся в сложной ситуации», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Ранее психолог Елена Строганова рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ.