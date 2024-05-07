Автоэксперт Борисов рассказал о действиях на случай залива некачественного топлива

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов дал рекомендации, что необходимо сделать при заливе некачественного топлива.

«В данном случае рекомендую вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в автосервис. Первым делом специалисты сольют некачественное топливо», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Борисов, далее следует провести промывку топливного бака, топливопроводов и других компонентов, чтобы удалить остатки некачественного бензина.

По словам эксперта, возможно, понадобится замена топливного фильтра и диагностика двигателя.

«Обращение к квалифицированным специалистам поможет минимизировать ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем», — заключил Борисов.

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