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Автоэксперт Борисов рассказал о действиях на случай залива некачественного топлива

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Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов дал рекомендации, что необходимо сделать при заливе некачественного топлива.
Автоэксперт Борисов рассказал о действиях на случай залива некачественного топлива
  • Gettyimages.ru

«В данном случае рекомендую вызвать эвакуатор и доставить автомобиль в автосервис. Первым делом специалисты сольют некачественное топливо», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Борисов, далее следует провести промывку топливного бака, топливопроводов и других компонентов, чтобы удалить остатки некачественного бензина.

По словам эксперта, возможно, понадобится замена топливного фильтра и диагностика двигателя.

«Обращение к квалифицированным специалистам поможет минимизировать ущерб и предотвратить дорогостоящий ремонт в будущем», — заключил Борисов.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал о причинах возникновения вибрации на холостых оборотах.

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