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Инсталляции в честь Дня Победы установили у 11 станций московского метро

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В Москве у 11 станций метро установили инсталляции в честь Дня Победы.
Инсталляции в честь Дня Победы установили у 11 станций московского метро
  • © Департамент транспорта Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Украшения в виде звёзд разместили у станций  «Сухаревская», «Площадь Революции», «Смоленская», «Проспект Мира», «Улица 1905 года», «Таганская», «Трубная», «Баррикадная», «Октябрьская», «Маяковская».

При этом рядом со станцией «Чистые пруды» возвели символ метро, декорированный георгиевской лентой.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвящённый подвигам героев Великой Отечественной войны. 

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