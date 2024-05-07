Диспансеризацию в Татарстане прошли почти 10 тысяч ветеранов с начала года

Диспансеризацию в Татарстане в I квартале 2024 года прошли 9853 ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Медицинскую помощь на дому и в амбулаторно-поликлинических условиях дополнительно получили 2813 ветеранов.

В госпиталях в Казани и Набережных Челнах стационарное лечение получил 121 ветеран.

В настоящее время в республике для ветеранов войны работает 447 палат повышенной комфортности.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в преддверии 9 Мая организовали мини-концерты во дворах для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.