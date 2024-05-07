Диспансеризацию в Татарстане прошли почти 10 тысяч ветеранов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Медицинскую помощь на дому и в амбулаторно-поликлинических условиях дополнительно получили 2813 ветеранов.
В госпиталях в Казани и Набережных Челнах стационарное лечение получил 121 ветеран.
В настоящее время в республике для ветеранов войны работает 447 палат повышенной комфортности.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе в преддверии 9 Мая организовали мини-концерты во дворах для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.