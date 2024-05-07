RT в Telegram
Подпишись

Диспансеризацию в Татарстане прошли почти 10 тысяч ветеранов с начала года

Короткая ссылка
Диспансеризацию в Татарстане в I квартале 2024 года прошли 9853 ветерана Великой Отечественной войны.
Диспансеризацию в Татарстане прошли почти 10 тысяч ветеранов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Медицинскую помощь на дому и в амбулаторно-поликлинических условиях дополнительно получили 2813 ветеранов.

В госпиталях в Казани и Набережных Челнах стационарное лечение получил 121 ветеран.

В настоящее время в республике для ветеранов войны работает 447 палат повышенной комфортности.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в преддверии 9 Мая организовали мини-концерты во дворах для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить