В Ставрополе организовали мини-концерты во дворах для ветеранов

В Ставрополе в преддверии 9 Мая организовали мини-концерты по дворах для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на первого замглавы администрации города Ангелину Диреганову.

«Для ветеранов, которые не могут присутствовать на параде, мы делаем мини-концерты во дворах. Приезжают наши фронтовые бригады с песнями, ребята читают стихи, поют песни. Организуем мини-парады, чтобы им устроить праздник», — сказала Диреганова.

Также стало известно, что председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Александр Бородин рассказал о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт «Реальное время».

Как отметил Бородин, система оказания помощи предусматривает 85 различных мер. В Союзе ветеранов республики работает 24 организации.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы запустили поезд ко Дню Победы.