Суд вынес приговор Антонине Мартыновой по делу о покушении на убийство дочери

Суд в Великом Новгороде вынес приговор Антонине Мартыновой по делу о покушении на убийство своей дочери.

Суд приговорил Мартынову к девяти годам колонии общего режима.

Ранее в Великом Новгороде начался процесс над Антониной Мартыновой, которая 16 лет назад сбежала после решения суда присяжных, признавшего её виновной в попытке убийства дочери. Женщину обвиняют в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. Мартынова утверждает, что недоглядела за дочкой, пыталась её схватить, но не успела.

Прокурор запрашивал десять лет колонии общего режима для Мартыновой.