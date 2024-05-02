Прокурор запросил десять лет колонии общего режима для Мартыновой

Прокурор запросил десять лет колонии общего режима для Антонины Мартыновой, которую обвиняют в покушении на убийство дочери Алисы, выяснил RT.

Обвинитель Николай Жуков сообщил, что окончательное решение по делу будет вынесено, предположительно, 6 мая.

Ранее в Великом Новгороде начался процесс над Антониной Мартыновой, которая 16 лет назад сбежала после решения суда присяжных, признавшего её виновной в попытке убийства дочери. Женщину обвиняют в том, что она столкнула двухлетнюю Алису с лестничной клетки. Мартынова утверждает, что недоглядела за дочкой, пыталась её схватить, но не успела.