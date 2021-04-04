Guardian: бывшего наследного принца Иордании поместили под домашний арест

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн заявил о том, что его поместили под домашний арест, пишет The Guardian. По имеющейся информации, местная разведка обвиняет его в попытке государственного переворота.

Бывший наследный принц и сводный брат короля Иордании Хамза бен Хусейн находится под домашним арестом, пишет The Guardian. Об этом он заявил в опубликованном им видеообращении.



Власти Иордании в субботу провели обыск во дворце бывшего наследного принца и арестовали двух его старших помощников. Произошло это после того, как сотрудники местной разведки выявили, по их словам, попытку государственного переворота против правящего монарха короля Абдаллы.



В своём видеообращении, которое Хамза бен Хусейн передал через своего адвоката каналу BBC, он заявил, что ему было приказано оставаться дома и ни с кем не контактировать.



Он также добавил, что не был участником какого-либо иностранного заговора и осудил правящую систему, назвав её коррумпированной.



«Благополучие (иорданцев) было поставлено на второй план, поскольку правящая система решила, что её личные интересы, финансовые интересы и коррупция важнее, чем жизнь, достоинство и будущее 10 миллионов человек, которые здесь живут», — отметил он.



Военное руководство Иордании опровергло сообщения об аресте принца Хамзы. Однако представители разведки в ближневосточном регионе и в Европе считают, что видный член королевской семьи действительно помещён под домашний арест.



Как сообщает The Guardian, поздно вечером в субботу в столице страны Аммане дороги на подъезде к дворцу принца Хамзы были перекрыты военными, а полиция патрулировала не только все въезды в город, но и шоссе, ведущие в другие части страны.