В Ростове ищут блогера-самбиста, который снимает на видео нападения на людей
- РИА Новости
Все эти видео блогер сам публикует в соцсетях. Сейчас ищут его и других участников съёмок.
Местные Telegram-каналы пишут, что агрессора зовут Богдан Шеховцев, по имеющимся данным, недавно он приехал с Украины, а от его рук пострадали уже около 50 человек. Причины его поведения неизвестны.
В блоге он постит не только видео издевательств над прохожими, но и контент с нацистской символикой, в том числе то, как он «зигует» на Красной площади.
В январе в следственном управлении Следственного комитета заявили, что суд принял решение отправить в СИЗО ещё двух членов банды, которая нападала на прохожих в Белгороде.