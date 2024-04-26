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В Ростове ищут блогера-самбиста, который снимает на видео нападения на людей

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Полиция Ростова-на-Дону начала проверку после появления в сети видеороликов, на которых блогер-самбист избивает людей, сообщили RT в УМВД по городу. На кадрах один и тот же мужчина нападает на людей, бьёт их по лицу и издевается.
В Ростове ищут блогера-самбиста, который снимает на видео нападения на людей
  • РИА Новости

Все эти видео блогер сам публикует в соцсетях. Сейчас ищут его и других участников съёмок.

Местные Telegram-каналы пишут, что агрессора зовут Богдан Шеховцев, по имеющимся данным, недавно он приехал с Украины, а от его рук пострадали уже около 50 человек. Причины его поведения неизвестны.

В блоге он постит не только видео издевательств над прохожими, но и контент с нацистской символикой, в том числе то, как он «зигует» на Красной площади.

В январе в следственном управлении Следственного комитета заявили, что суд принял решение отправить в СИЗО ещё двух членов банды, которая нападала на прохожих в Белгороде.

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