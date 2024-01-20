Суд в Белгороде арестовал на два месяца ещё двоих членов банды, избивавшей людей

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области заявили, что суд принял решение отправить в СИЗО ещё двух членов банды, которая нападала на прохожих в Белгороде.

«В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних… Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим отмечается, что на причастность к нападениям проверяются ещё двое 17-летних подростков, их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ситуации с нападением молодых людей на прохожих необходимо быстро и жёстко реагировать.