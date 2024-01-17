Гладков о нападении подростков на прохожих в Белгороде: нужно реагировать жёстко
- РИА Новости
«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать», — сообщил он в Telegram.
Глава региона подчеркнул, что необходимо принимать меры, чтобы не допустить подобных противоправных действий, «тем более в такой непростой обстановке».
На данный момент известно, что в Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.
Возбуждено уголовное дело.