Гладков о нападении подростков на прохожих в Белгороде: нужно реагировать жёстко

В ситуации с нападением молодых людей на прохожих в Белгороде необходимо быстро и жёстко реагировать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать», — сообщил он в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принимать меры, чтобы не допустить подобных противоправных действий, «тем более в такой непростой обстановке».

На данный момент известно, что в Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.

Возбуждено уголовное дело.