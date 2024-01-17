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Гладков о нападении подростков на прохожих в Белгороде: нужно реагировать жёстко

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В ситуации с нападением молодых людей на прохожих в Белгороде необходимо быстро и жёстко реагировать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков о нападении подростков на прохожих в Белгороде: нужно реагировать жёстко
  • РИА Новости

«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать», — сообщил он в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что необходимо принимать меры, чтобы не допустить подобных противоправных действий, «тем более в такой непростой обстановке».

На данный момент известно, что в Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.

Возбуждено уголовное дело.

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