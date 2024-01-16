МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде
- РИА Новости
Об этом она написала в Telegram.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России. Ведётся допрос одного из потерпевших», — отметила Волк.
Представитель МВД добавила, что личности подростков уже установлены и в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры по задержанию злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих.