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МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих.
МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде
  • РИА Новости

Об этом она написала в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России. Ведётся допрос одного из потерпевших», — отметила Волк.

Представитель МВД добавила, что личности подростков уже установлены и в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры по задержанию злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих.

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