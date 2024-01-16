МВД возбудило дело из-за нападения подростков на прохожих в Белгороде

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих.

Об этом она написала в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России. Ведётся допрос одного из потерпевших», — отметила Волк.

Представитель МВД добавила, что личности подростков уже установлены и в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры по задержанию злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих.