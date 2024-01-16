В Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих
- globallookpress.com
«В Белгороде сотрудниками полиции проводится проверка по публикации о совершении подростками противоправных действий», — говорится в заявлении.
Уточняется, что проверка начата в связи с появлением в сети материалов, свидетельствующих о данных нападениях. На выложенных видео зафиксировано, как подростки избивают прохожих во дворе дома и на улице, предположительно, на территории Белгорода.
Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала четырёх подростков по подозрению в нападении на курьера.