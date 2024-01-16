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В Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих

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В пресс-службе управления МВД по Белгородской области заявили, что сотрудники правоохранительных органов в Белгороде начали проверку информации о нападении группы подростков на прохожих.
В Белгороде полиция проверяет данные о нападении группы подростков на прохожих
  • globallookpress.com

«В Белгороде сотрудниками полиции проводится проверка по публикации о совершении подростками противоправных действий», — говорится в заявлении.

Уточняется, что проверка начата в связи с появлением в сети материалов, свидетельствующих о данных нападениях. На выложенных видео зафиксировано, как подростки избивают прохожих во дворе дома и на улице, предположительно, на территории Белгорода.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала четырёх подростков по подозрению в нападении на курьера.

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