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Собянин рассказал о задаче превращения ИИ в базовую медицинскую технологию

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект (ИИ) должен стать базовой медицинской технологией.
Собянин рассказал о задаче превращения ИИ в базовую медицинскую технологию
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.

Как отметил Собянин, внедрение ИИ позволит выбрать оптимальную тактику лечения пациентов, а также избавить медперсонал от рутинной бумажной работы.

После внедрения проактивного подхода ИИ будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения различных заболеваний.

«Задача врача в этом случае — инициативная работа с пациентом: позвонить, пригласить на приём, рекомендовать различные формы профилактики заболеваний», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что столичные врачи будут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ.

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