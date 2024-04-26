Собянин рассказал о задаче превращения ИИ в базовую медицинскую технологию

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы искусственный интеллект (ИИ) должен стать базовой медицинской технологией.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.

Как отметил Собянин, внедрение ИИ позволит выбрать оптимальную тактику лечения пациентов, а также избавить медперсонал от рутинной бумажной работы.

После внедрения проактивного подхода ИИ будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения различных заболеваний.

«Задача врача в этом случае — инициативная работа с пациентом: позвонить, пригласить на приём, рекомендовать различные формы профилактики заболеваний», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что столичные врачи будут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ.