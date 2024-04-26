Собянин рассказал о задаче превращения ИИ в базовую медицинскую технологию
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.
Как отметил Собянин, внедрение ИИ позволит выбрать оптимальную тактику лечения пациентов, а также избавить медперсонал от рутинной бумажной работы.
После внедрения проактивного подхода ИИ будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения различных заболеваний.
«Задача врача в этом случае — инициативная работа с пациентом: позвонить, пригласить на приём, рекомендовать различные формы профилактики заболеваний», — сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что столичные врачи будут определять патологии шейного отдела позвоночника с помощью ИИ.