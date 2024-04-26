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Эксперт Лялина назвала допустимым употребление до трёх яиц в день

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала съедать не более трёх яиц в день.
Эксперт Лялина назвала допустимым употребление до трёх яиц в день
  • Gettyimages.ru

«В целом многие рекомендации указывают на то, что употребление до двух-трёх яиц в день может быть частью здорового рациона питания», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, яйца являются доступным для всех источником белка, но тем не менее лучше проконсультироваться с врачом, если есть какие-либо медицинские противопоказания.

По словам Лялиной, готовить яйца необходимо при достаточной температуре, чтобы убить бактерии и предотвратить риск заражения.

«Лучше отказаться от глазуньи, домашнего майонеза, если вы точно не уверены в чистоте и безопасности яйца», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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