Эксперт Лялина назвала допустимым употребление до трёх яиц в день

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала съедать не более трёх яиц в день.

«В целом многие рекомендации указывают на то, что употребление до двух-трёх яиц в день может быть частью здорового рациона питания», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, яйца являются доступным для всех источником белка, но тем не менее лучше проконсультироваться с врачом, если есть какие-либо медицинские противопоказания.

По словам Лялиной, готовить яйца необходимо при достаточной температуре, чтобы убить бактерии и предотвратить риск заражения.

«Лучше отказаться от глазуньи, домашнего майонеза, если вы точно не уверены в чистоте и безопасности яйца», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.