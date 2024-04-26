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В Москве появится ещё 24 площадки нового типа для прогулок с питомцами в 2024 году

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В столице в 2024 году в рамках проекта «Питомцы в Москве» оборудуют ещё 24 площадки нового типа для прогулок с домашними животными, заявила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве появится ещё 24 площадки нового типа для прогулок с питомцами в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«До конца года современные площадки обустроят в 22 районах столицы. В их числе — Царицыно, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нижегородский, Восточное Измайлово, Южное и Северное Бутово. Лидерами станут Юго-Западный и Юго-Восточный округа — по шесть объектов в каждом», — рассказала Сергунина.

Она также добавила, что при проектировании пространств учтут пожелания жителей и рекомендации экспертов Российской кинологической федерации.

Отмечается, что новые площадки оснастят барьерами, мостиками и другими тренажёрами для занятий с животными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы комплексного развития территории в Даниловском районе.

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