В Даниловском районе Москвы реализуют проект комплексного развития территории

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы комплексного развития территории в Даниловском районе.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, в данном районе между Дербенёвской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической возведут современный городской квартал.

Кроме жилья, также построят образовательный комплекс со школой и детским садом, инновационный образовательный колледж, гостиницу, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Богородское в 2025 году завершится строительство двух корпусов по программе реновации.