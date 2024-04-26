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В Петербурге поддержали 135 фестивалей и культурных проектов в 2024 году

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Комитет по культуре Санкт-Петербурга в 2024 году поддержал 135 фестивалей и культурных проектов.
В Петербурге поддержали 135 фестивалей и культурных проектов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«По поручению губернатора мы уделяем особое внимание поддержке негосударственного сектора сферы культуры. Инициативы общественных организаций помогают Петербургу укреплять статус международного фестивального центра, представлять зрителям проекты всероссийского и мирового уровня», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Среди мероприятий есть масштабные международные фестивали и камерные события.

В 2024 году общая сумма поддержки проектов составила более 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что организаторы уже возместили понесённые затраты на прошедшие в 2024 году мероприятия.

Ранее сообщалось, что в парке-музее «Этномир» 22—28 июля пройдёт фестиваль «М.И.Р.». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 15 тыс. человек.

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