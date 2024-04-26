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В парке-музее «Этномир» в июле пройдёт фестиваль «М.И.Р.»

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В парке-музее «Этномир» 22—28 июля пройдёт фестиваль «М.И.Р.». Ожидается, что в мероприятии примут участие более 15 тыс. человек.
В парке-музее «Этномир» в июле пройдёт фестиваль «М.И.Р.»
  • РИА Новости

Как уточняется, в течение недели в рамках фестиваля пройдёт более 100 лекций и мастер-классов, ярмарка, духовные практики, будет представлено более 50 арт-объектов, организовано более 50 зон с мировой кухней. Участников также ждёт насыщенная музыкальная программа. На двух сценах выступят 50 музыкальных групп и исполнителей.

В частности, в фестивале примут участие китаевед и писатель Бронислав Виногродский, актриса Ирина Горбачёва, певица и актриса Сати Казанова, интегральный психолог Татьяна Парфёнова, мастер гвоздестояния Рамиль Ахтареев, йогин Вадим Левашов, спортсмен и предприниматель Владимир Волошин, российский художник и теоретик искусства Дмитрий Гутов, а также режиссёр-мультипликатор, художник Михаил Алдашин и многие другие.

Ранее URA.RU сообщило, что Дягилевский фестиваль откроется 20 июня концертом коллектива musicAeterna дирижёра Теодора Курентзиса. Также запланированы оперные премьеры — «Страсть» французского композитора Паскаля Дюсапена, «Похождения повесы» Игоря Стравинского и «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. Фестиваль завершится 29 июня.

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