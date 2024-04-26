Психолог Мартынов рассказал, как снизить нагрузку во время экзаменов
- Gettyimages.ru
Эмоциональная нестабильность и перепады настроения у подростков связаны с гормональной перестройкой, заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
«При усилении умственных нагрузок и напряжении нервной системы в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ внимание подростков может ухудшиться. Поэтому очень важно поддерживать ребёнка в этот период», — сказал Мартынов.
По словам специалиста, в период повышенной интеллектуально-эмоциональной нагрузки поможет индивидуальная терапия в комплексе с омегой-3.
«На базе последних медицинских исследований было установлено, что омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, улучшает когнитивные функции и в период сильных умственных нагрузок станет неплохим дополнением к терапии психолога», — заключил специалист.
Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала, как помочь детям развить критическое мышление.