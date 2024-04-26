Психолог Мартынов рассказал, как снизить нагрузку во время экзаменов

Руководитель экспертного совета МИПЗ, клинический психолог Сергей Мартынов дал рекомендации, как снизить эмоциональную неустойчивость и высокую тревожность во время экзаменов.

Эмоциональная нестабильность и перепады настроения у подростков связаны с гормональной перестройкой, заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

«При усилении умственных нагрузок и напряжении нервной системы в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ внимание подростков может ухудшиться. Поэтому очень важно поддерживать ребёнка в этот период», — сказал Мартынов.

По словам специалиста, в период повышенной интеллектуально-эмоциональной нагрузки поможет индивидуальная терапия в комплексе с омегой-3.

«На базе последних медицинских исследований было установлено, что омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, улучшает когнитивные функции и в период сильных умственных нагрузок станет неплохим дополнением к терапии психолога», — заключил специалист.

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