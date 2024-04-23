Методист Корытцина рассказала о способах развить у детей критическое мышление

Старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала, как помочь детям развить критическое мышление.

«Задавайте открытые вопросы. Это мотивирует детей моделировать разные сценарии и углубляться в тему. В качестве базы хорошо работают известные истории: сказки, сюжеты мультфильмов и рассказы из жизни. Спросите ребёнка: «Что сделали с репкой, когда её наконец удалось достать?» Любой ответ — результат мыслительной деятельности ребёнка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также стоит поощрять дискуссии, которые учат обосновывать собственное мнение, рассматривать альтернативы и оценивать аргументы.

«Помогайте делать выводы. Задавайте вопросы, которые дают импульс к рассуждению и помогают формировать причинно-следственную связь», — сказала Корытцина.

Кроме того, она рекомендует обсуждать непривычные сценарии привычных сказок.

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