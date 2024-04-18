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Психолог Чилибьева высказалась об использовании смартфонов детьми

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Психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ирина Чилибьева дала рекомендации, как научить ребёнка пользоваться смартфоном с пользой.
Психолог Чилибьева высказалась об использовании смартфонов детьми
  • Gettyimages.ru

«Ваша задача — мягко повлиять на ребёнка так, чтобы даже соцсети и видеохостинги приносили ему пользу. Можно, например, посоветовать блогеров, которые объясняют законы физики на понятных жизненных примерах, или учить английский по песням и мемам», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, стоит научить ребёнка пользоваться планировщиком времени, сканером документов и другими приложениями, которые облегчат ему учёбу.

Также необходимо рассказать про информационную безопасность и цифровой след.

«Отнимать у ребёнка смартфон и полностью ограничивать его в пользовании гаджетами — не только бессмысленно, но и вредно. Как родитель, вы должны установить простые и понятные ограничения и сами соблюдать их, а ещё советовать интересный образовательный контент и делать увлечение гаджетами полезным», — заключила эксперт.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что не стоит ругать детей за ошибки.

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