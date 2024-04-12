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Психолог Соловьёва посоветовала не ругать детей за ошибки

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Психолог Елена Соловьёва заявила, что не стоит ругать детей за ошибки.
Психолог Соловьёва посоветовала не ругать детей за ошибки
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Негативная история, связанная с ошибкой, — она встроена. Родители тоже не любят, когда ребёнок ошибается, хотят, чтобы он сразу делал правильно, даже когда на велосипеде учат кататься или на коньках», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в результате ещё в детском возрасте люди приучаются бояться ошибок.

«Ошибка — неизбежная часть обучения, совершенствования, взросления. Без допущения определённого количества ошибок мы не можем созреть», — пояснила Соловьёва.

Как добавила эксперт, опыт поможет осознать, в чём была ошибка, и дальше забыть об этом — дальше можно продолжать работать.

Ранее психолог Анна Глушнёва в разговоре с телеканалом «360» рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

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