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День рождения Петра Чайковского отметят в Воткинске 7 мая

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В Благовещенском соборе Воткинска (Удмуртия) 7 мая пройдёт концерт в честь дня рождения композитора Петра Чайковского.
День рождения Петра Чайковского отметят в Воткинске 7 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в мэрии, праздничные мероприятия в городе начнутся в 11:00 с возложения цветов к памятнику композитора.

Концерт духовной музыки в отреставрированном Благовещенском соборе начнётся в 12:00.

Концерт молодёжного симфонического оркестра Казанской консерватории пройдёт в ДК «Юбилейный» в 18:30.

Также горожане смогут посетить фотозону на набережной, литературную гостиницу, выставку, мастер-классы и концерт государственного ансамбля народной песни, музыки и танца «Танок».

Ранее генеральный директор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о совместной работе двух коллективов.

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