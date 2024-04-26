День рождения Петра Чайковского отметят в Воткинске 7 мая

В Благовещенском соборе Воткинска (Удмуртия) 7 мая пройдёт концерт в честь дня рождения композитора Петра Чайковского.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в мэрии, праздничные мероприятия в городе начнутся в 11:00 с возложения цветов к памятнику композитора.

Концерт духовной музыки в отреставрированном Благовещенском соборе начнётся в 12:00.

Концерт молодёжного симфонического оркестра Казанской консерватории пройдёт в ДК «Юбилейный» в 18:30.

Также горожане смогут посетить фотозону на набережной, литературную гостиницу, выставку, мастер-классы и концерт государственного ансамбля народной песни, музыки и танца «Танок».

Ранее генеральный директор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о совместной работе двух коллективов.