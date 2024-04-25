Гергиев рассказал о совместной работе Большого и Мариинского театров

Генеральный директор Большого театра и художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал о совместной работе двух коллективов.

«Это уникальный шанс стать ещё сильнее, так как сегодня объединённые возможности и Большого, и Мариинского театров крупнее и внушительнее, чем поодиночке. Мне кажется, что в Большом и Мариинском театрах ситуация, которая даже отличается от недавней серии игр «Зенит» — «Спартак», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, «Зенит» не может пригласить лучшего форварда или защитника «Спартака», а Большой и Мариинский могут обменяться гастролями, что и показали последние два — три месяца.

«Ещё мы с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром на родине Римского-Корсакова, в Тихвине, открыли фестиваль симфоническим концертом день в день и даже час в час, когда 180 лет назад родился великий русский композитор, а затем этот фестиваль продолжился объединёнными силами уже двух коллективов — в исполнении Мариинского и Большого прозвучала «Царская невеста», — отметил Гергиев.

Ранее URA.RU сообщало, что стала известна программа Дягилевского фестиваля. Он откроется 20 июня концертом коллектива musicAeterna дирижёра Теодора Курентзиса.