В Москве рассказали о развитии программы мест приложения труда с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Программу мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина. Благодаря ей получится создать больше рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца», — сказал Ликсутов.
Он также отметил, что в 2024 году в рамках программы МПТ столица и инвесторы подписали 26 новых соглашений.
Согласно им в городе планируют возвести более 1,4 млн кв. м различных сооружений.
Ранее сообщалось, что в ЮЗАО Москвы стартовало строительство делового центра по программе МПТ.