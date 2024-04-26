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В Москве рассказали о развитии программы мест приложения труда с начала года

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В Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с начала 2024 года в полтора раза увеличились объёмы согласованного строительства, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В Москве рассказали о развитии программы мест приложения труда с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Программу мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина. Благодаря ей получится создать больше рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца», — сказал Ликсутов.

Он также отметил, что в 2024 году в рамках программы МПТ столица и инвесторы подписали 26 новых соглашений.

Согласно им в городе планируют возвести более 1,4 млн кв. м различных сооружений.

Ранее сообщалось, что в ЮЗАО Москвы стартовало строительство делового центра по программе МПТ.

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