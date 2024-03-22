В ЮЗАО Москвы стартовало строительство делового центра по программе МПТ

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Обручевском районе (ЮЗАО) Москвы начинается строительство офисного здания площадью 13 тыс. кв. м по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Об этом пишет сайт kp.ru.

Под офисы в новом 21-этажном деловом центре будет отведено не менее 8 тыс. кв. м. Он будет включён в состав жилого комплекса AFI Park «Воронцовский» на улице Академика Челомея.

Завершить строительство планируется в 2026 году.

«В результате на юго-западе столицы появится свыше тысячи рабочих мест», — добавил Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.