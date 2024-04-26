Ямальские врачи приняли более 3 тысяч пациентов в Волновахе
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
«Среди них оториноларинголог, рентгенолаборант, врач клинической лабораторной диагностики, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, невролог, анестезиолог-реаниматолог, эндоскопист, уролог, рентгенолог, медсестра-анестезист», — рассказали в региональном кабмине.
Там также отметили, что за два месяца 2024 года стационарное лечение прошли 246 человек, ещё тысяча — профосмотры и диспансеризацию.
Ранее сообщалось, что возможностями телемедицины в Московской области воспользовались более 1 млн человек с начала 2024 года.