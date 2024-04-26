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Ямальские врачи приняли более 3 тысяч пациентов в Волновахе

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В правительстве Ямало-Ненецкого округа рассказали о 3 тыс. пациентов, которых приняли в Волновахе 11 медицинских специалистов округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Среди них оториноларинголог, рентгенолаборант, врач клинической лабораторной диагностики, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, невролог, анестезиолог-реаниматолог, эндоскопист, уролог, рентгенолог, медсестра-анестезист», — рассказали в региональном кабмине.

Там также отметили, что за два месяца 2024 года стационарное лечение прошли 246 человек, ещё тысяча — профосмотры и диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что возможностями телемедицины в Московской области воспользовались более 1 млн человек с начала 2024 года.

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