В Ростовской области рассказали о подготовке памятников к 9 Мая
- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.
«В настоящее время под присмотром поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона находится около 100 памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны», — сказал Бодряков.
Как отметил чиновник, ежегодно специалисты совместно с администрациями районов и городов, общественными организациями ремонтируют и приводят в порядок мемориалы и памятники, сохраняя историю и подвиг наших предков.
Ранее сообщалось, что в Керчи ко Дню Победы восстановят Вечный огонь, расположенный в сквере Славы.