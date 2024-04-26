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В Ростовской области рассказали о подготовке памятников к 9 Мая

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Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков рассказал о подготовке памятников Великой Отечественной войны к Дню Победы.
В Ростовской области рассказали о подготовке памятников к 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

«В настоящее время под присмотром поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона находится около 100 памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны», — сказал Бодряков.

Как отметил чиновник, ежегодно специалисты совместно с администрациями районов и городов, общественными организациями ремонтируют и приводят в порядок мемориалы и памятники, сохраняя историю и подвиг наших предков.

Ранее сообщалось, что в Керчи ко Дню Победы восстановят Вечный огонь, расположенный в сквере Славы.

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