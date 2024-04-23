В Керчи восстановят Вечный огонь в сквере Славы

В Керчи к Дню Победы восстановят Вечный огонь, расположенный в сквере Славы.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу городской администрации Святослава Брусакова.

На постаменте планируют заменить в том числе цифры и буквы.

«Фирма-подрядчик выполнила подготовку основания под крепление этих букв и цифр. Подрядчик заказал элементы, произвёл зачистку оставшихся цифр и букв от старых слоёв краски и клея», — отметил Брусаков.

Работы должны быть завершены к 7 мая.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край примет участие в акции «Красная гвоздика».