Конгрессмен: спасение Украины — проблема европейцев

CША не должны и не могут играть роль кошелька для всего Запада, постоянно оплачивая различные интервенции, заявил в эфире Fox News член палаты представителей Кори Миллс, который проголосовал против нового пакета помощи Украине. Как подчеркнул Миллс, Вашингтону пора заставить европейцев раскошелиться на защиту украинцев — ведь военные действия в этой стране несут угрозу именно для них, но уж точно не для Америки.

Давайте обсудим помощь Украине, о которой вы упомянули: от Белого дома исходит такой посыл, что Украина уступает россиянам из-за того, что наша военная помощь не приходила. Когда вы голосовали против всех этих законопроектов, вы это учитывали?

КОРИ МИЛЛС, член палаты представителей США от штата Флорида (Республиканская партия): Знаете, суть тут вот в чём: если вы с другом пошли в бар и вы постоянно сами суёте кредитку или наличные и оплачиваете всё, то ваш друг в итоге в карман лезть перестанет. А ведь Америка ровно так и поступила: мы до сих пор лезем в свой карман, чтобы и дальше оплачивать всю эту политику вмешательства, которой не видно конца и края, все эти войны неоконсерваторов и неолибералов, притом что это вообще-то не наша ответственность.





Разбираться со всей этой ситуацией должны Германия, Италия, Франция — страны, которые и двух процентов ВВП не хотят потратить (на оборону. — ИноТВ), как того требует НАТО, но при этом желают получать все плюсы защиты Америки и того же НАТО. Нам пора бы начать заставлять ЕС и другие страны как-то напрягаться и делать свою работу, и особенно это касается тех, кому больше всего угрожает эта ситуация.





У меня взгляд на это очень простой — нужно, чтобы присутвовал один из трёх важных факторов: Америка, американский народ либо же американские интересы. Если вопрос не затрагивает ни один из трёх этих факторов и не касается конституционных принципов, с какой стати тогда мне загонять страну ещё дальше в экономический дефицит, из которого мы не сможем вылезти? Почему я должен оставить американский народ без поддержки, но при этом защищать рубежи другой страны?

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.