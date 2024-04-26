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В России зафиксировали рост числа вакансий для инвалидов

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В России зафиксирован рост на 45% числа вакансий для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы hh.ru и «Работа.ру».

Как отметили в hh.ru, к апрелю 2024 года количество предложений для людей с инвалидностью составило 90,7 тыс. Это 5,6% от общего числа вакансий.

«Чаще всего такие вакансии относятся к сфере «работа без опыта» — доля таких предложений достигает 27%. Также часто вакансии для инвалидов относятся к сфере бизнес-услуг, транспорта и логистики», — рассказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о работе инклюзивных мастерских «Щавель» для молодых людей с особенностями здоровья.

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