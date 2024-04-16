В Нижнем Новгороде рассказали о работе инклюзивных мастерских «Щавель»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на психолога «Дома удивительных людей» Наталью Ваганову.
В настоящее время доступно пять мастерских: швейная, керамическая, столярная, бусеничная и прикладного дизайна.
«Трудоустройства у нас нет: они получают премии за количество сделанной работы и навык трудовой дисциплины», — отметила Ваганова.
Товар мастерских «Щавель» реализуют в сувенирных магазинах в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
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