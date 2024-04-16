RT в Telegram
Подпишись

В Нижнем Новгороде рассказали о работе инклюзивных мастерских «Щавель»

Короткая ссылка
В Нижнем Новгороде рассказали о работе инклюзивных мастерских «Щавель» для молодых людей с особенностями здоровья.
В Нижнем Новгороде рассказали о работе инклюзивных мастерских «Щавель»
  • Gettyimages.ru
  • © Sviatlana Lazarenka

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на психолога «Дома удивительных людей» Наталью Ваганову.

В настоящее время доступно пять мастерских: швейная, керамическая, столярная, бусеничная и прикладного дизайна.

«Трудоустройства у нас нет: они получают премии за количество сделанной работы и навык трудовой дисциплины», — отметила Ваганова.

Товар мастерских «Щавель» реализуют в сувенирных магазинах в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Ранее в Удмуртии рассказали о будущем адаптивном туристическом проекте для людей с ограниченными возможностями — «Удмуртия БезГраничная».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить