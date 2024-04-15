В Удмуртии рассказали о проекте «Удмуртия БезГраничная»
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Путешественников с ограничениями по слуху будет сопровождать сурдопереводчик, для поездок людей с нарушением зрения будет привлечён профессиональный гид-экскурсовод, для людей с ПОДА будет использоваться специализированный транспорт либо их будут сопровождать волонтёры-помощники», — заявила руководитель регионального агентства по туризму Юлия Бадаш.
К настоящему времени около 170 представителей туриндустрии и волонтёров прошли обучение взаимодействию с туристами и экскурсантами с ограниченными возможностями.
В июне состоится первая из 80 турпоездок по адаптивным маршрутам.
Ранее сообщалось, что туристический поток в Подмосковье в 2023 году вырос на 1 млн человек по сравнению с 2022-м.