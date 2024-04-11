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Число туристов в Подмосковье увеличилось на миллион человек за год

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Туристический поток в Подмосковье вырос на 1 млн человек в 2023 году, по сравнению с 2022 годом.
Число туристов в Подмосковье увеличилось на миллион человек за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В 2023 году турпоток составил 23 млн человек, что почти на миллион больше, чем в 2022-м», — отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

В прошлом году самыми посещаемыми округами региона стали Дмитровский, Одинцовский, Сергиево-Посадский, а также Истра, Мытищи, Клин, Коломна, Красногорск, Серпухов и Солнечногорск.

Ранее в региональном Министерстве культуры и туризма рассказали, что в Подмосковье 24—28 апреля пройдёт кинофестиваль «Семнадцать мгновений...».

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