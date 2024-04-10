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Кинофестиваль «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Подмосковье 24—28 апреля

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В Московской области 24—28 апреля состоится Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...».
Кинофестиваль «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Подмосковье 24—28 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Фестиваль откроется в Павловском Посаде 24 апреля.

Председатель жюри — актёр и режиссёр народный артист России Николай Бурляев.

«Фестиваль поддерживает в первую очередь молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра», — заявила президент фестиваля, член Союза кинематографистов, продюсер и актриса Анна Тихонова.

Кроме основных наград фестиваля, победителям также вручат специальные призы «Кумир поколения» и «Гордость и слава России».

Ранее сообщалось, что Всероссийский конкурс на лучшее видео «Покажи Ямал» стартует 15 мая.

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