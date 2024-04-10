Конкурс «Покажи Ямал» начнётся 15 мая

Всероссийский конкурс на лучшее видео «Покажи Ямал» стартует 15 мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

«Лучшие работы в каждой из номинаций будут отмечены денежными премиями в размерах от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Участником конкурса может стать любой житель страны старше 14 лет», — заявили в региональном кабмине.

Конкурс организован Центром развития туризма на Полярном Урале при поддержке окружного правительства.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде (Московская область) 10—11 апреля пройдёт фестиваль-конкурс «Талант без границ».