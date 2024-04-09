Фестиваль «Талант без границ» состоится в Сергиевом Посаде 10—11 апреля

В Сергиевом Посаде (Московская область) 10—11 апреля пройдёт фестиваль-конкурс «Талант без границ».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Посетители увидят более 150 танцевальных и музыкальных номеров в номинациях «Эстрадный вокал», «Русский народный вокал», «Современная хореография», «Народный танец», «Стилизация народного танца», «Классический танец», «Постановочный бальный танец» и «Оригинальный жанр».

Мероприятие состоится во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина.

«В нём работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица» пройдёт в Салехарде 7—9 июня.