Фестиваль арктической моды пройдёт в Салехарде 7—9 июня
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на городскую администрацию.
Как отметили в мэрии, ямальские дизайнеры представят одежду, вдохновлённую природными и этническими особенностями региона.
Также на фестивале покажут традиционные наряды коренных малочисленных народов Севера.
Фестиваль состоится в окружном Центре национальных культур.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдёт новый сезон фестиваля «Город танцует в парках».