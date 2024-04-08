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Фестиваль арктической моды пройдёт в Салехарде 7—9 июня

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Фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица» пройдёт в Салехарде 7—9 июня.
Фестиваль арктической моды пройдёт в Салехарде 7—9 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на городскую администрацию.

Как отметили в мэрии, ямальские дизайнеры представят одежду, вдохновлённую природными и этническими особенностями региона.

Также на фестивале покажут традиционные наряды коренных малочисленных народов Севера.

Фестиваль состоится в окружном Центре национальных культур.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдёт новый сезон фестиваля «Город танцует в парках».

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