RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье пройдёт новый сезон фестиваля «Город танцует в парках»

Короткая ссылка
В Подмосковье стартует II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках».
В Подмосковье пройдёт новый сезон фестиваля «Город танцует в парках»

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, очный этап фестиваля пройдёт с мая по июнь на территории 30 парков Подмосковья и завершится гала-концертом в сентябре.

В прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тыс. посетителей, гала-концерт собрал 37 команд-финалистов в Пестовском парке Балашихи, а посмотрели его около 12 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить