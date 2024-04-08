В Подмосковье пройдёт новый сезон фестиваля «Город танцует в парках»

В Подмосковье стартует II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках».

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По словам вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной, очный этап фестиваля пройдёт с мая по июнь на территории 30 парков Подмосковья и завершится гала-концертом в сентябре.

В прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тыс. посетителей, гала-концерт собрал 37 команд-финалистов в Пестовском парке Балашихи, а посмотрели его около 12 тыс. человек.